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جامعة الأزهر تستأنف امتحانات الفصل الدراسى الثانى بداية من الغد

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:30 م
جامعة الأزهر تستأنف امتحانات الفصل الدراسى الثانى بداية من الغد د. محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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نفي الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد.
 
وأكد في تصريحات اليوم أن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، سوف تستأنف بمشيئة الله بدءا من غد السبت الموافق 8 يونيو 2019، وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد. 
 
وأهابت الجامعة في بيان لها اليوم بمنتسبيها وأبنائها من الطلاب والطالبات ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع في كل ما يتعلق بالجامعة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات والأخبار.
 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

امتحانات نهاية العام

محمد المحرصاوى

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