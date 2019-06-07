تقرير حكومى يؤكد: مخزون السلع الأساسية بالمحافظات يكفى 3 شهور ونصف

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الاستراتيجية والأساسية للمحافظات يتراوح حاليًا من 3 إلى 3.5 أشهر خاصة المحافظات الحدودية بجانب مد كافة المحافظات السلع الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن والسلع المدعمة أول بأول، حيث يتم طرح هذه المنتجات بمنافذ شركتى الجملة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الاخرى .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الجارى، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.