تعليم كفر الشيخ: 27 استراحة للمراقبين وتوفير خدمات طبية لطلاب الثانوية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جاهزية المديرية لعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر انعقادها غدا السبت، كما استقبلت الاستراحات المشاركين في أعمال الامتحانات، واطمأنت على جاهزية جميع مرافق المدارس وتوفير كافة الخدمات بها للطلاب.

وقالت وكيل التعليم بكفر الشيخ، إن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ غدا السبت، الموافق 8 يونيو الجارى، ويؤدي 19ألفا و460 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبى، منهم 13 طالباً بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بلجنة المكفوفين، فى 69 لجنة منتشرة بـ13 إدارة تعليمية.

وأضافت وكيل التعليم بكفر الشيخ لـ"اليوم السابع" أن هناك تعاونا مع كافة الأجهزة المعنية، لضمان حسن سير أداء فى ظروف مناسبة للطلاب.

وتابعت وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، تعمل على مدار الساعة على أن يكون هناك اتصال مستمر بغرفة عمليات الوزارة للإبلاغ عن أى أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية .

وأشارت وكيل الوزارة إلى تم توفير 27 استراحة للمراقبين والملاحظين منتشرة بالـ13 إدارة تعليمية، للعمل على راحة المشاركين في الامتحانات، تضم كافة الأجهزة الكهربائية وأسرة وغيرها من الأدوات.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها اطمأنت على جاهزية جميع المرافق داخل المدارس وتوفير المياه الباردة للطلاب وتجهيز دورات المياه وتوفير الخدمات الطبية.