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تعليم الوادى الجديد: 10 استراحات لمراقبى امتحانات الثانوية ووسائل تهوية باللجان

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:23 م
تعليم الوادى الجديد: 10 استراحات لمراقبى امتحانات الثانوية ووسائل تهوية باللجان الدكتور إبراهيم التداوى وكيل التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، غدا السبت، حيث يؤدى الامتحانات على مستوى كافة مراكز المحافظة 1505 طلاب وطالبات، تم توزيعهم على 10 لجان فى 5 إدارات تعليمية.

وقال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بوسائل التهوية والمبردات وكل التجهيزات الأساسية ليتسنى للطلاب أداء الامتحانات دون معوقات كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان بالكامل.

وأضاف التداوى، أنه تم تجهيز 10 استراحات للمراقبين ورؤساء اللجان وتزيدها بكافة وسائل الراحة والتهوية والتبريد، مؤكدا أن إدارة الخارجة التعليمية تضم 3 لجان امتحانية هى لجنة مدرسة ناصر الإعدادية ولجنة الثانوية بنات الجديدة، ولجنة مدرسة نجيب محفوظ، وفى مركز الداخلة تم تجهيز 3 لجان امتحانية هى "مدرسة موط الثانوية العسكرية ومدرسة موط الإبتدائية الجديدة وموط الثانوية بنات" بالإضافة إلى 4 لجان أخرى موزعة على مراكز الفرافرة وبلاط وباريس.


الوادى الجديد

تعليم الوادى الجديد

لجان امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة بالوادى الجديد

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