ترامب يصف بيلوسى بالبغيضة بعد قولها: "أريد رؤية دونالد فى السجن"

كتبت ريم عبد الحميد

معركة كلامية جديدة اندلعت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، حيث وصف الأول الثانية بأنها بغيضة مروعة وتسعى للانتقام بعدما قالت إنها تريد أن تراه فى السجن.

وخلال مقابلة له مع شبكة فوكس نيوز، وردا على على التصريحات التى أدلت بها بيلوسى والتى نشرتها صحيفة بولتيكو وقالت فيها بيلوسى إنها تريد أن ترى الرئيس فى السجن بدلا من أن يتم عزله، وصف ترامب بيلوسى بأنها شخص بغيض مروع ولديه نزعة انتقامية.

وبحسب ما ذكرت "بولتيكو"، فإن بيلوسى قالت للجمهوريين الذين يكثفون لجهودهم من أجل عزل الرئيس إنها بدلا من عزله تريد أن تراه فى السجن. وقالت المتحدثة باسم رئيسة مجلس النواب إنها لا تستطيع أن تؤكد هذا التعليق.

ورد ترامب على ذلك بالقول: لا أعتقد حقا أنها شخص موهوب، لقد حاولت أن أكون لطيفا معها لأننى رغبت فى أن نعقد بعض الاتفاقات لكنها غير قادرة على إتمام هذه الاتفاقات"، وتابع ترامب قائلا: إنها شخص بغيض يسعى للانتقام ومروع.

وذكرت "سى إن إن" أن هذه المرة الثانية التى يصف فيها ترامب امرأة بأنها بغيضة، بعد أن قال هذا عن ميجان ماركل دوقة ساسكس ، عندما علم بانتقاداتها السابقة له.