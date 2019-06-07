سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 07:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباطؤ حاد لنمو الوظائف الأمريكية فى مايو..وارتفاع الأجور أقل من المتوقع

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:26 م
تباطؤ حاد لنمو الوظائف الأمريكية فى مايو..وارتفاع الأجور أقل من المتوقع البنك المركزى الأمريكى
واشنطن – رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بشكل حاد فى مايو، وارتفعت الأجور أقل مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن فقدان قوة الدفع فى النشاط الاقتصادى يمتد فى سوق العمل، مما قد يعزز الدعوات لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
 
وقالت الحكومة، فى تقرير الوظائف الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف فى القطاعات غير الزراعية زادت 75 ألف وظيفة الشهر الماضى أى أقل من حوالى 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة النمو فى عدد السكان الذين فى سن العمل.
 
ووفر الاقتصاد وظائف أقل بمعدل 75 ألفا فى مارس وأبريل مقارنة مع التقديرات السابقة.
 
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 185 ألفا الشهر الماضى، وظل نمو الأجر الشهرى متواضعا فى شهر مايو، حيث ارتفع متوسط الأجر فى الساعة ستة سنتات، أو 0.2% بعد ارتفاع مماثل فى شهر أبريل.
 
وأدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية فى الأجور إلى 3.1 % من 3.2 % فى أبريل.
 
وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له فى 50 عاما والذى بلغ 3.6 % فى مايو، وانخفض معدل البطالة لأسباب من بينها خروج أفراد من قوة العمل خلال الأشهر الأربعة الماضية.
 

الوظائف الامريكية

اجور الوظائف الامريكية

اقتصاد امريكا

اسعار الفائدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة