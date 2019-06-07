تباطؤ حاد لنمو الوظائف الأمريكية فى مايو..وارتفاع الأجور أقل من المتوقع

واشنطن – رويترز

تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بشكل حاد فى مايو، وارتفعت الأجور أقل مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن فقدان قوة الدفع فى النشاط الاقتصادى يمتد فى سوق العمل، مما قد يعزز الدعوات لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت الحكومة، فى تقرير الوظائف الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف فى القطاعات غير الزراعية زادت 75 ألف وظيفة الشهر الماضى أى أقل من حوالى 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة النمو فى عدد السكان الذين فى سن العمل.

ووفر الاقتصاد وظائف أقل بمعدل 75 ألفا فى مارس وأبريل مقارنة مع التقديرات السابقة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 185 ألفا الشهر الماضى، وظل نمو الأجر الشهرى متواضعا فى شهر مايو، حيث ارتفع متوسط الأجر فى الساعة ستة سنتات، أو 0.2% بعد ارتفاع مماثل فى شهر أبريل.

وأدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية فى الأجور إلى 3.1 % من 3.2 % فى أبريل.

وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له فى 50 عاما والذى بلغ 3.6 % فى مايو، وانخفض معدل البطالة لأسباب من بينها خروج أفراد من قوة العمل خلال الأشهر الأربعة الماضية.