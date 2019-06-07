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بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة وجمعية خيرية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:06 م
بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة وجمعية خيرية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا جانب من توقيع البروتوكول
كتب سيد الخلفاوى

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وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع جمعية خيرية لتقديم خدمات اجتماعية وطبية لأبناء المحافظة، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية دور الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع وفاعليتها فى التنمية وتمكين الغير قادرين من الحياة الكريمة.
 
وأشار المحافظ إلى أن البروتوكول يستهدف تقديم خدمات طبية للقرى الأكثر احتياجاً من خلال تنظيم قوافل مجانية وتوفير الأدوية اللازمة لغير القادرين وتوفير أجهزة تعويضية للمصابين وإجراء عمليات جراحية لغير القادرين.
 
كما يشمل البروتوكول تقديم خدمات اجتماعية من خلال الارتقاء بمستوى التعليم ومحو أمية أهالى القرى وتقديم المساعدات العينية فى المناسبات الموسمية لأهالى القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة بالاضافة إلى مساهمة الجمعية فى عمل مشروعات بيئية وتقديم مشروعات صغيرة مثل توفير ماكينات خياطة وبضائع للأكشاك.
 
ودعا المحافظ بضرورة تكاتف المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية مع أجهزة الدولة للنهوض بمستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
 
 
 

الجيزة

القري الاكثر احتياجا

الجمعيات الاهلية

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