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"الكهرباء" تقرر وقف تركيب العدادات "الكودية" للمبانى المخالفة لتقنين الأوضاع

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:00 ص
"الكهرباء" تقرر وقف تركيب العدادات "الكودية" للمبانى المخالفة لتقنين الأوضاع عداد كودى - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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قررت وزارة الكهرباء وقف تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة، لتفعيل قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد، والذى يشترط على المخالفين التصالح مع الأحياء لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى عن طريق تركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع ذات سند للملكية.
 

وكشف مصدر مسئول بقطاع الكهرباء، أنه لا عودة مرة أخرى لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة، كاشفًا أنه سيجرى التعامل مع المخالفين من خلال قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد.
 

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أنه بعد إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء الشهر الماضى، ستجرى مضاعفة غرامات سرقات التيار الكهربائى التى يطلق عليها نظام "الممارسة"، لافتًا إلى أن شركات توزيع الكهرباء خلال الفترة المقبلة سوف تستبدل نظام الممارسة بقانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد الذى سيعطى للدولة والمواطن حقوقهم كاملة.
 

وقال المصدر، إن شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية نجحت فى تركيب 2 مليون عداد كودى مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، كاشفًا أن المخالفين الذين جرى توصيل التيار لهم ممن قدموا طلبات قبل 30 يونيو 2018.
 

الجدير بالذكر أن قانون التصالح مع مخالفات البناء حدد قيمة مقابل التصالح، والتى تبدأ بـ50 جنيهًا حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات الكودية

قانون التصالح مع مخالفات البناء

الممارسة

سرقات التيار الكهربائي

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