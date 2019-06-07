"الأرصاد" السعودية تحذر من سقوط أمطار على مناطق بمكة

إيمان حنا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تحذيرا للمواطنين باحتمال تساقط أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظات الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، وميسان إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء، بحسب "واس".

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.