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اضطراب العاطفة.. مرض نفسي يجمع بين الهوس والاكتئاب تعرف عليه

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:00 م
اضطراب العاطفة.. مرض نفسي يجمع بين الهوس والاكتئاب تعرف عليه اضطراب العاطفة
كتبت هند عادل

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اضطراب العاطفة أو "الثنائي القطب" هو مرض عقلى يتميز بتحولات شديدة في المزاج يمكن أن تشمل الأعراض مزاجا مرتفعا للغاية يسمى الهوس ويمكن أن تشمل أيضًا حلقات من الاكتئاب، ما يجعل هذا المرض يعرف بالهوس الاكتئابي، حسبما ذكر موقع healthline.

يواجه الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب الثنائي القطب مشكلة في إدارة مهام الحياة اليومية في المدرسة أو العمل أو الحفاظ على العلاقات فلا يوجد علاج له ولكن هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة التي يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض.

الهوس
الهوس

 

حقائق عن الاضطراب الثنائي القطب

يستمر الاكتئاب الناجم عن الاضطراب الثنائي القطب أسبوعين على الأقل يمكن أن تستمر الحلقة العالية (الهوس) لعدة أيام أو أسابيع وسيواجه بعض الأشخاص حلقات من تقلبات الحالة المزاجية عدة مرات في السنة بينما قد يواجهها آخرون نادرًا. 

أعراض القطبين

هناك ثلاثة أعراض رئيسية يمكن أن تحدث مع الاضطراب الثنائي القطب الهوس والضعف الجنسي والاكتئاب.
أثناء تجربة الهوس، قد يشعر الشخص المصاب باضطراب ثنائي القطب بالارتفاع العاطفي يمكن أن يشعروا بالحماس والاندفاع والبهجة والكامل للطاقة أثناء حلقات الهوس.
  

خلال مرحلة الاكتئاب قد تظهر أعراض منها:

حزن عميق
اليأس
فقدان الطاقة
عدم الاهتمام بالأنشطة 
فترات النوم القليل جدًا أو الكثير
أفكار انتحارية
 
على الرغم من أنها ليست حالة نادرة إلا أن الاضطراب الثنائي القطب قد يكون من الصعب تشخيصه بسبب أعراضه المختلفة.
 

اضطراب عقلى

الهوس

الاكتئاب

الاضطراب ثنائى القطب

امراض نفسية

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