قيادات "الطيران المدنى" تتفقد مطار شرم الشيخ وتوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير

كتب هانى عثمان

أجرت قيادات وزارة الطيران المدنى، جولة صباح اليوم الخميس بمطار شرم الشيخ الدولى، وقدوا التهنئة للعاملين بالمطار ورجال الشرطة والجوازات والجهات العاملة بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأثنوا علي التعاون والتنسيق بين جميع العاملين في المطار كل في موقعه سواء من ضباط المراقبة الجوية أو من العلاقات العامة والأمن والمحطة والعمليات والخدمات الأرضية وعمال التحميل.

وأشادوا بحسن الاستقبال لضيوف مصر من السائحين العرب والأجانب، وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر تام، وتذليل كافة العقبات لجميع الركاب والسائحين دعماً وتنشيطاً للسياحة الوافدة إلي مصر، وخاصة إلى مناطق الجذب السياحي ومن أهمها شرم الشيخ، كما هنأوا الركاب المسافرين والقادمين على متن الرحلات الدولية والداخلية بمناسبة عيد الفطر وتمني لهم قضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بزيارتهم لمدينة شرم الشيخ.

وتابعوا انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من انتظام التشغيل فى ظل الكثافة التى يشهدها المطار، كما تفقدوا جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، كما تابعوا كاونترات مصر للطيران والجوازات والأسواق الحرة، وذلك للإطمئنان علي سير العمل كما تفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، واستمعوا لآخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع توسعة مبني الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 مليون راكب إلى 9 مليون راكب سنوياً، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من عمليات التطوير بالمطار، وفقاً للجدول الزمني المحدد.