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حزمة إرشادية حول طرق الرى والتسميد لزيادة إنتاج أشجار المانجو المثمرة

الخميس، 06 يونيو 2019 05:16 م
حزمة إرشادية حول طرق الرى والتسميد لزيادة إنتاج أشجار المانجو المثمرة أشجار مانجو
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها الإرشادية والتوصيات الفنية الخاصة بحدائق المانجو، فى نشاط مكثف خلال يونيو الجارى، تضمن تفاصيل زراعة المانجو وعمليات الرى والتسميد، بغرض زيادة إنتاج أشجار المانجو المثمرة.

وقال تقرير صادر عن الإدارة، إن من أهم العمليات الجيدة فى متابعة محصول المانجو والأشجار المثمرة، الاهتمام بالرى وجعله على فترات مُتقاربة، للتغلب على آثار ارتفاع درجات الحرارة، على أن يكون الرى فى فترة الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، إضافة إلى أهمية الدفعة الثالثة من الأسمدة الأزوتية، والدفعة الثانية من الأسمدة البوتاسية، حال عدم إضافتها، حسب عمر الأشجار وطريقة الرى.

وأوضح التقرير، أن هناك لجانا فنية تقدم كل الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لمزارعى المانجو، متضمنة اتباع النظم السليمة فى الرى والتسميد والرعاية الدورية، لحماية النباتات من التغيّرات المناخية وآثار ارتفاع الحرارة، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية إلى درجة قلة الإنتاج أو تساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للأشجار المُثمرة، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان مُتخصّصة تزور الحقول مباشرة.

 


محصول المانجو

انتاج المانجو

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

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