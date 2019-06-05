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ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:01 م
ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و سفينة بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن حاويات، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2619 طن قمح .
 
وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة 34 سيارة نقل محملة بـ 1783 طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173337 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53978 طنا .
 
 

محافظة دمياط

ميناء دمياط

الحاويات

صومعه

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