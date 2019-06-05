ميليشيا الحوثى تقصف مواقع للجيش اليمنى فى الحديدة

عدن /أ ش أ/

قصفت ميليشيا الحوثى، اليوم الأربعاء، عدة مواقع للجيش اليمنى فى محافظة الحديدة جنوبى غربى البلاد.

وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بمدافع الهاون والرشاشات، مواقع لقوات الجيش اليمنى شرق مديرية الدريهمى جنوبى الحديدة، ومواقع أخرى فى مدينة حيس، مضيفا أنه فى مدينة الصالح شرق المحافظة استهدفت الميليشيا مواقع الجيش بقـذائف مدفعية الهاوزر وقـذائف (RBG).

وتواصل ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران استهداف مواقع الجيش اليمنى فى محافظة الحديدة غربى البلاد، فى الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية الرامية لإحلال السلام.