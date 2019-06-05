محكمة النقض: من حق القاضى رفض أسئلة الدفاع إذا لم تكن باحثة عن الحقيقة

كتبت هدى أبو بكر

أكدت محكمة النقض مبدأ مهما يتعلق بحق الدفاع ومتى يكون هناك إخلال به، وذلك خلال نظرها الطعن رقم 1190 لسنة 87 جلسة 5 مايو 2018، محددة قاعدة مهمة فيما يخص أسئلة الدفاع للشهود.

وقالت المحكمة إن الأسئلة الموجههة لدفاع للشهود لا بد من أن تكون مرتبطة بموضوع الدعوى، وتؤدى إلى ظهور الحقيقة، لكن حال إذا كان السؤال غير متعلق بظهور الحقيقة أو مستهدفا ذلك، فإن من حق المحكمة فى تلك الحالة رفض توجيه الدفاع لهذا السؤال، ولا يعد ذلك إخلال بحق الدفاع.

وأضافت "النقض" أنه من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع للشاهد، متى تبين لها عدم تعلقها بظهور الحقيقة فى الدعوى. وتابعت حكمها بالقول: "لما كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود، إذا تبين لها أن السؤال سالف الذكر غير متعلق بظهور الحقيقة فى الدعوى، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله".