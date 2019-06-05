محافظ الأقصر يشكل لجنة لمتابعة احتفالات العيد وخدمة المواطنين وأرقام للشكاوي.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

قرر محافظة الأقصر المستشار مصطفى محمد ألهم، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لمتابعة إحتفالات العيد وخدمة المواطنين، وذلك فى إطار إحتفالات محافظة الأقصر بعيد الفطر المبارك، حيث جاءت تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة الجهات التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى طوال أيام العيد، وذلك لتفادى حدوث أى طارئ قد يعكر صفو إحتفالات العيد.

وأصدر المستشار مصطفى ألهم القرار رقم 264 لسنة 2019، وذلك بخصوص تشكيل لجنة برئاسة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد للمحافظ، وعضوية عدد من القيادات التنفيذية، وذلك لإنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق المتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وغرف عمليات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة أى أعطال طارئة بالمرافق العامة.

وتم تخصيص الارقام 2374903 - 2372188 لتلقى كافة شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة للمواطنين متمنيا لهم الخير والسلام .