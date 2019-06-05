ماذا قدمت هيئة التنمية الصناعية فى ملف سحب الأراضى من غير الجادين؟

كتب – إسلام سعيد

تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإحكام سيطرتها على الأراضى الصناعية غير المستغلة، لمواجهة تصقيع الأراضى، إضافة إلى مواجهة ظاهرة السمسرة التى تمنع وصول الأراضى إلى المستثمر الصناعى الحقيقى، وفيما يلى أهم المعلومات عن سحب الأراضى وطرق مواجهة ظاهرة التصقيع.

-منع التصرف أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشغيل المصنع.

-التنمية الصناعية سحبت ما بين 800 إلى 900 قطعة أرض من غير الجادين

-وضع جدول زمنى لاستغلال الأرض والتعامل عليها خلال فترة من 6 إلى 18 شهر

-إعادة طرح الأراضى مرة أخرى عقب سحبها فى حالة عدم توفيق أوضاعها.

-اثبات الجدية على الأرض خلال 6 أشهر من استلامها