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لمريض الكبد فى العيد.. احذر من الكحك وركز على الماء والخضراوات

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:30 م
لمريض الكبد فى العيد.. احذر من الكحك وركز على الماء والخضراوات نصائح لمريض الكبد فى عيد الفطر
كتبت إيناس البنا

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اتباع نظام غذائي صحي يساعد على صحة الكبد أمر ضرورى لمرضى الكبد، خاصة فى عيد الفطر حيث تكثر معه الكثير من الأطعمة الدهنية المليئة بالسعرات الحرارية والدهون والسمن.

إذا كنت مريضًا بالكبد، قم ضبط نظامك الغذائي لتلبية احتياجاتك حسب توجيهات الطبيب، ووفقا لقرير موقع الجمعية الأمريكية للكبد " liverfoundation" تحدث إلى طبيبك حول الأفضل بالنسبة لك،  ومع ذلك ، إليك بعض النصائح الغذائية العامة لكبد صحي :

مريض الكبد

مريض الكبد


 

نصائح لمريض الكبد فى عيد الفطر
 

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والملح: منها الكحك والبسكويت والبيتيفور ويمكن فقط تذوقهم، أيضا الابتعاد عن الكثير من الأطعمة المقلية بما في ذلك وجبات مطعم الوجبات السريعة.

الابتعاد عن تناول المحار النيئة أو غير المطهية جيدًا مثل المحار.

تجنب شرب الكحول.

تناولي نظامًا غذائيًا متوازنًا من الحبوب والفواكه والخضروات واللحوم والفاصوليا والحليب والزيت.

تناول الطعام باستخدام الألياف: حيث  تساعد الألياف على عمل الكبد على المستوى الأمثل.

 تناول الفواكه والخضروات وخبز الحبوب الكاملة والأرز والحبوب التى توفر احتياجات الجسم من الألياف.

شرب الكثير من الماء: يمنع الجفاف ويساعد الكبد على العمل بشكل أفضل.

 

 


مريض الكبد

الكحك

الاطعمة الدهنية

السكريات

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