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عاطل يتعدى بالضرب على أهل طليقته بعد مشادة بسبب رؤية ابنته

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:14 ص
عاطل يتعدى بالضرب على أهل طليقته بعد مشادة بسبب رؤية ابنته مشاجرة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تعدى عاطل بالضرب على أهل طليقته فأصاب حماه واثنين من أبنائه فى مشادة كلامية بين الطرفين حال توجه للاطمئنان على ابنته المتواجدة بحضانة والدتها "طليقته".

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بناحية أم بيومى دائرة المركز.

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "م ح م" 24 عاما.

طرف ثان "غ ع س" 59 عاما نجار مسلح مصاب وأبنائه وهم "ا غ ع" 25 عاما نجار مصاب، "م غ ع" 33 عاما نجار مصاب .

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال توجه الأول بمنزل والد طليقته (الثانى) للاطمئنان على طفلته سما البالغة من العمر عامان ونصف المتواجدة بحضانة والدتها "طليقته" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الطرف الثانى بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات سابقه بينهم .

بسؤال الثانى والرابع ايدا ما جاء بالفحص، وإتهما الأول بأحداث ما بهم من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرف الأول وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعه عبارة عن سلاح أبيض "مطواه" وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10021 جنح مركز قليوب لسنة 2019م.


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