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صور.. وفد من الشرطة يزور المستشفيات لتهنئة المرضى بمناسبة حلول عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:32 م
صور.. وفد من الشرطة يزور المستشفيات لتهنئة المرضى بمناسبة حلول عيد الفطر زيارة الوفد الأمنى للمستشفيات
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

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واصل وفد من ضباط قطاع المشروعات والتنمية ومشرفى منظومة آمان الخير، تنظيم زياراته إلى عدد من المستشفيات لزيارة المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل.

وبدأت الزيارة لمستشفيات  57357 والقصر العينى وأبوالريش للأطفال و المعهد القومى للأورام والحسين الجامعى و أحمد ماهر و مجدى يعقوب بأسوانو الأورمان للأورام بالأقصر .

وقام الوفد بزيارة مستشفيات  الدمرداش ، العباسية للصحة النفسية ، العباسية لأمراض الصدر ، الزهراء الجامعى ، سيد جلال التعليمى ، شبرا العام ، شفا الأورمان لأمراض السرطان بالأقصر، مستشفيات جامعة عين شمس ، مجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعى " سيد جلال "، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عقب الإطمئنان على حالتهم الصحية ، متمنين لهم الشفاء العاجل .

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى للأجهزة الأمنية ولتحقيق التواصل مع كافة أطياف الشعب من خلال القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية ومشاركة المواطنين الإحتفال بتلك المناسبات.

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زيارة المستشفيات

عيد الفطر

الاجهزة الأمنية

معهد الاورام

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