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صور.. تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر لاستقبال المصلين فى أسيوط

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:27 ص
صور.. تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر لاستقبال المصلين فى أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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انتهت مديرية الأوقاف بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمحافظة أسيوط، من فرش الأراضى وتجهيز الملاعب والمُصليات للرجال والنساء وتعليق مكبرات الصوت لاستقبال المُصلين اليوم الأربعاء، لصلاة عيد الفطر المبارك ، كما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلي ساحة مسجدي ناصر وأبو الجود بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا" بمدينة أسيوط، بوضع مصدات حديدية.

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وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، أنه تم تخصيص ساحة أرض الملاعب المواجهة للديوان العام للمحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمشاركة جميع القيادات الامنية والدينية والشعبية والتنفيذية وجموع المواطنين بالإضافة الى تجهيز مسجد ناصر بمدينة اسيوط والساحة المواجهة له.

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وأشار محافظ أسيوط ، الى الاستعدادات التى اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وإدارتى المرور ومباحث المرور لتنظيم الحركة المرورية ومنع الاختناقات بالشوارع والميادين وخاصة خلال الاحتفال بالعيد على ان تخضع جميع الساحات المخصصة تخضع لإشراف وزارة الأوقاف.

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وقال الدكتور عاصم قبيصى ، وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط، إنه تم تخصيص 121 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مراكز ومدن المحافظة منهم 2 ساحة رئيسية بمدينة أسيوط ، موضحا ، لـ"اليوم السابع" ، أنه تم تجهيز 121 ساحة على مستوى المحافظة بالمفروشات والسماعات المكبرة بخلاف المساجد المنتشرة بجميع القرى والمدن كما تم التنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة لاستغلال فناءات المدارس وملاعب مراكز الشباب كساحات للصلاة لافتًا أن جميع الساحات المخصصة تخضع لإشراف وزارة الأوقاف وتم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة بواقع خطيب أساسى وآخر احتياطي بكل ساحة.


 
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