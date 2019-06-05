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صندوق تحيا مصر: 4 ملايين جنيه لفك كرب 139 غارم وغارمة بمناسبة عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:38 م
صندوق تحيا مصر: 4 ملايين جنيه لفك كرب 139 غارم وغارمة بمناسبة عيد الفطر صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلن صندوق تحيا مصر، سداد ديون 139 غارم وغارمة والبالغ قيمتها 4 ملايين جنيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم .

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير المالي والاداري لصندوق تحيا مصر، إن ذلك يأتي تنفيذا لمبادرة "سجون بلا غارمين" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ليتمكن المفرج عنهم من الاحتفال بالعيد مع عائلاتهم حفاظا على كيان هذه الأسر، لافتا الى أن الصندوق رصد مبلغ 30 مليون جنيه، لسداد ديون الغارمين والغارمات، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن الهدف منها هو إعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات التى تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعى.

وأوضح عبد الفتاح، أن صندوق تحيا مصر نجح خلال الفترة الماضية فى فك كرب أكثر من 6200 غارم وغارمة حتى الآن، مشيرا إلى أن الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة الرئيس لفك كرب الغارمين باعتبارها إحدى أولويات الصندوق ضمن محور الدعم الاجتماعي الذي يتضمن عدة مشروعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا  إلى أن مبادرة "سجون بلا غارمين" تجسد الدور الرئيسى الذى يقع على عاتق الصندوق باعتباره صندوقا تكافليا من الدرجة الأولى، وتوجه أمواله من المصريين لخدمة أبناء وطنهم الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن قطاع السجون بوزارة الداخلية شكل لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الاستفادة من المبادرة حيث يتولى قطاع السجون مسؤولية بحث كل حالة وتحديد إذا كان السجين على ذمة قضايا أخرى أم عليه ديون فقط، وتأتى بالدائن للتوصل إلى تسوية معه لحصوله على المبالغ المستحقة له، لافتا الى أن الصندوق يعمل بالتوازى مع مبادرة "سجون بلا غارمين" للوقاية من انضمام غارمات جدد إلى السجون، وذلك من خلال برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة "مستورة"، و تقديم قروض في شكل مشروع متناهي الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، والتي تحول دون استدانتها لسد تلك الاحتياجات ،وتضمن لها سبل الحياه الكريمة ، لافتا إلي أنه تم تمويل أكثر من 17 ألف مشروع متناهى الصغر لتمكين المرأة المعيلة بتمويل تعدى الـ 280 مليون جنيه حتى الآن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي .

 

وأوضح عبد الفتاح أن برنامج "مستورة" يوفر القرض في شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، وذلك من خلال فروع بنك "ناصر" الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا على أن مبادرة "سجون بلا غارمين" تتكامل مع برنامج "مستورة"، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين المصريين وبعضهم البعض.

 

 


صندوق تحيا مصر

تامر عبد الفتاح

الغارمين

عيد الفطر

العفو الرئاسى

الافراج عن الغارمين

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