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زوج لمحكمة الأسرة: تلقيت علقة موت على يد حماتى بسبب شكوتى من عدم نظافة ابنتها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:32 م
زوج لمحكمة الأسرة: تلقيت علقة موت على يد حماتى بسبب شكوتى من عدم نظافة ابنتها محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ليؤكد:"حظى التعيس أوقعنى فى زوجة مفترية، عانيت من الظلم والجبروت والاضطهاد طوال عامين، مدة زواجى منها، اعتادت تعنيفى والإساءة لى وعدم احترامى أمام أهلى وأصدقائى، فكان الجميع يسخر منى".

ويضيف حسن.أ.ف، بدعواه أمام محكمة الأسرة: خشيت على طفلتى منها، فتحملت حتى لا أخسرها، ولكن فى النهاية أجبرت على هجرها، بعد أن يئست من انصلاح حالها، وإهمالها فى الاهتمام بنظافتها والمنزل وانشغالها بمواقع التواصل الاجتماعى والخروج مع أصدقائها والنوم".

ويؤكد: "منذ زواجى منها، وأنا أعانى بعد ان أتضح أنها سيئة الأخلاق، جعلتنى أذوق الويل كل يوم بسبب تحكماتها، خسرت أموالى، وأصابتنى الأمراض الجسدية والنفسية، لازمت المنزل وقاطعت جميع أصدقائى، بسبب تعرضى للسخرية ".

وتابع:خلافات كثيرة وإهانات أجبرتنى على هجرها والهروب من جحيم العيش برفقتها، وحاولت مع أسرتها التراضى من أجل طفلتى الصغيرة، واجهت رفضهم رغم صدور أحكام رؤية لصالحى، مضيف:" قامت والداتها بتلقينى علقة موت، عندما ذهبت لأقاربهم لأشكوها، بالتعدى على بالضرب المبرح الذى جعله أدخل فى غيبوبة وأعالج لشهور ".

 


محكمه الاسره

عنف الحموات

كيد الحموات

نشوز الزوجات

ضرب الازواج

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