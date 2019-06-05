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دراسة: عصير الطماطم يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 م
دراسة: عصير الطماطم يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب طماطم
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة "علوم الأغذية والتغذية" أن شرب عصير الطماطم يؤدى إلى خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار فى البالغين اليابانيين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون اليابانيون في الدراسة أنه تم تغذية 184 من الذكور و 297 الإناث مع الكثير من عصير الطماطم غير المملح لمدة عام واحد.

وفي نهاية الدراسة ، انخفض ضغط الدم لدى 94 مشاركًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج أو ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ: انخفض ضغط الدم الانقباضي من 141.2 إلى 137.0 مم زئبق ، وانخفض ضغط الدم الانبساطي من 83.3 إلى 80.9 ملم زئبق. انخفضت مستويات الكوليسترول LDL لدى 125 مشاركًا يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم من متوسط ​​155.0 إلى 149.9 مجم / ديسيلتر، ووكانت هذه الآثار المفيدة مماثلة بين الرجال والنساء وبين الفئات العمرية المختلفة.

وأضاف الباحثون اليابانيون: "على حد علمنا ، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول الطماطم أو منتجات الطماطم على علامات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى عمرى كبير".

 

 


طماطم

فوائد الطماطم

ارتفاع ضغط الدم

علاج ارتفاع ضغط الدم

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