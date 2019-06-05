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جنازة عسكرية لشهيد شمال سيناء فى مسقط رأسه بالمنوفية مساء اليوم

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:31 م
جنازة عسكرية لشهيد شمال سيناء فى مسقط رأسه بالمنوفية مساء اليوم جنازة عسكرية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت مديرية أمن المنوفية، تنظيم جنازة عسكرية للشهيد البطل عمر القاضى، الذى استُشهد اليوم فى هجوم إرهابى استهدف كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، وتعاملت معه الأجهزة الأمنية بتصفية عدد من الإرهابيين.
 
كان الهجوم الذى استهدف كمينا أمنيا فى العريش صباح اليوم، قد أسفر عن استشهاد الضابط عمر القاضى، وأمين شرطة و6 مجندين، ومقتل خمسة من العناصر الإرهابية، بينما تابعت القوات خطوط سير الهروب لباقى العناصر وأطلقت حملة تمشيط وتتبع فى كل المنطقة المحيطة.
 
وأكدت مديرية أمن المنوفية أن الجنازة ستكون فى قرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، عقب وصول الجثمان لدفنه فى مقابر العائلة بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، واللواء سمير الزامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية.
 
 

شمال سيناء

كمين جنوب مدينة العريش

استهداف الكمين

عناصر إرهابية

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