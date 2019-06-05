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بوريس جونسون: حزب المحافظين الحاكم يواجه خطر "الانقراض"

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:37 م
بوريس جونسون: حزب المحافظين الحاكم يواجه خطر "الانقراض" بوريس جونسون
لندن / أ ش أ/

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حذر وزير خارجية بريطانيا السابق، بوريس جونسون، من أن يواجه حزب المحافظين الحاكم خطر "الانقراض" إذا فشل فى تنفيذ الخروج بالبلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

 

وقال جونسون، المرشح الأوفر حظا فى السباق لقيادة حزب المحافظين ومن ثمّ رئاسة الحكومة، وفقا لما أوردته صحيفة (الصن) البريطانية، إن مجموعة "أمة واحدة" من أعضاء المحافظين المعتدلين فى البرلمان كان عليها أن تدرك "عمق المشاكل التى نواجهها".

 

وتمثل مجموعة "أمة واحدة" جبهة معارضة داخل المحافظين ضد المرشحين لقيادة الحزب من مؤيدى الخروج (بريكست).

 

وأضاف جونسون: "مالم نتفق ونمضى قُدما على صعيد حلّ هذه المشاكل، فسوف نواجه عقابا لفترة طويلة جدا .. ثمة اختيار حقيقى بين تنفيذ بريكست أو انقراض هذا الحزب العظيم".

 

وأكد جونسون اعتزامه تعزيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد بلا اتفاق من لحظة دخوله مكتب رئيس الوزراء، وأنه لن يدعُ إلى انتخابات عامة لحل مشكلة بريكست، كما أنه سيقف ضد إجراء استفتاء ثان "بكل ذرة من كيانه".

 

وقال جونسون: "إننا نواجه أزمة وجودية ولن يغفر لنا أحد إذا لم ننجز بريكست فى 31 أكتوبر".

 


بوريس جونسون

وزير خارجية بريطانيا

بريكست

الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

حزب المحافظين

المملكة المتحدة

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