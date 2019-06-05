اليوم.. حديقة الجيزة العامة تستقبل المواطنين مجانا وتستمر طوال أيام العيد

تفتح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، حديقة بانوراما الجيزة على طريق الفيوم أبوابها للمواطنين مجانا ويستمر ذلك طوال أيام عيد الفطر المبارك، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى السياق كثفت هيئة نظافة الجيزة برئاسة شفيق جلال، من تواجدها بالشوارع والميادين والحدائق، لرفع مخلفات القمامة أول بأول لتظهر الشوارع بشكل جيد وحضارى.

وقال شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، أن الهيئة ستوزع اليوم 150 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق العامة بالمحافظة، خاصة حديقة الحيوان وحديقة الأورمان وحديقة الجيزة بارك وحديقة الجيزة العامة.

وأضاف رئيس هيئة النظافة بالجيزة، أن الهيئة أعدت "نوبتجيات" دائمة خلال فترة الإجازة على مدار 24 ساعة، تحت إشراف قيادات الهيئة، إضافة إلى غرفة عمليات الهيئة، وتخصيص رقم 37486984 لتلقى الشكاوى.