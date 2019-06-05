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الهند: العثور على جثامين المتسلقين على الهيمالايا قد يستغرق 10 أيام

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:22 م
الهند: العثور على جثامين المتسلقين على الهيمالايا قد يستغرق 10 أيام الهيمالايا
أ ش أ

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أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء أن عملية العثور على جثامين 5 متسلقين - يعتقد أنهم لقوا حتفهم جراء انهيار جليدى بجبال هيمالايا - قد تستغرق نحو 10 أيام.
وقالت السلطات - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - إن السلطات ستجرى استطلاعًا جويًا آخر غدًا وبعد غد؛ بغرض إيجاد طريقة للوصول إلى جثامين المتسلقين المدرجين على قائمة المفقودين، أو إرسال فريق مترجّل على الأقدام للقيام بمهمة البحث.
ومن جهته، صرح مسئول من شرطة الحدود الهندية بأن هناك احتمالية وقوع انهيار جليدى آخر والذى يمثل خطورة كبيرة على عملية البحث. ولفتت الشبكة إلى أن عملية الإنقاذ التى تضمنت ثلاث طلعات جوية، فى وقت سابق اليوم، قد واجهت مشكلات تقنية.
جدير بالذكر أن مئات المتسلقين من جميع أنحاء العالم يقومون بزيارة الهند بغرض تسلق قمم سلسلة جبال هيمالايا.


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