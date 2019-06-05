المراكب النيلية تحت مجهر شرطة المسطحات المائية خلال أيام العيد

كتب محمود عبد الراضي

وجهت شرطة المسطحات المائية حملات مكبرة استهدفت تمشيط المجرى المائى، تزامناً مع احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك.

وتستهدف الحملات الأمنية المكبرة المراكب النيلية غير مرخصة وغير مطابقة لاشتراطات الملاحقة، من خلال عدم وجود أطقم نجاة بعدد كاف، فضلاً عن أن بعضها متهالك.

وتفتش شرطة المسطحات المائية على المعديات التى يستغلها المواطنون فى التحرك من مكان لآخر، وتتخذ الإجراءات القانونية حيال ما تطلق عليها "معديات الموت" والتى تعرض حياة المواطنين للخطر.

ويحرص المواطنون خلال الأعياد على التواجد بالمجرى النهرى والتنزه عبر المراكب النيلية، وقد يتعرض بعضها للغرق فى حالة عدم التزام أصحابها بالاشتراطات اللازمة.