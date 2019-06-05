المحافظون ومدراء الأمن يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

أحمد مرعى - شريف الديب سوهاج – عمرو خلف

حرص عدد من المحافظين ومدراء الأمن فى مختلف المحافظات على تأدية صلاة عيد الفطر المبارك وسط المواطنين، ذلك وقد أدي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، و مختار الخولي سكرتير عام محافظة الدقهلية واللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني بالدقهلية وعدد من التنفيذين صلاة العيد بمسجد النصر بمدينة المنصورة، بحضور الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية

وقد استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ، المهنئين من قبل بالنادي الاجتماعي بالمنصورة،

كما حرص رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة من أداء صلاة العيد كلا بمركزة واستقبال المهنئين، كما شلرك أعضاء مجلس النواب أهالي دوائرهم صلاة العيد بالساحات والمساجد المنتشرة

وقد شهدت المحافظة تكثيف أمني كبير لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وانتشر رجال الشرطة بجميع اماكن التجمعات ورجال المرور لتسير حركة السير

يأتي ذلك فى الوقت الذي أدي فيه الدكتور أحمد الأنصارى ، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء هشام الشافعى مدير الامن والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، صلاة عيد الفطر المبارك بإستاد سوهاج الرياضى بحضور عدد من القيادات والمستشار العسكرى والمسئولين ووكلاء الوزراة بالمحافظة، وخطب الشيخ زين العابدين المستشار الدينى للمحافظة فى المصلين عقب صلاة العيد وتحدث الشيخ زين العابدين عبد اللطيف عن فضل يوم عيد الفطر وقال أنه يوم يفرح فيه المؤمنون حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: "إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه"

ثم يتوجه محافظ سوهاج إلى قرية سعد الله وهى إحدى القرى الأكثر فقرا وتم حصرها فى مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة "لتقديم التهنئة للمواطنين وتوزيع الهدايا على الأسر الأكثر فقرا .

فيما أدي الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك بميدان أبو الحجاج الأقصري، وذلك بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ووكلاء الوزارات.

وقدم خطبة العيد الشيخ موسي الأزهري إمام مسجد سيدي ابو الحجاج الأقصري، وتحدث عن فضل شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر المبارك، والأمور المستحبة في صلاة العيد.

أدى أهالي شمال سيناء صلاة العيد اليوم فى 32 ساحة ومسجد خصصتها مديرية أوقاف شمال سيناء للصلاة بينها 7 ساحات في العريش، و 8 ساحات في بئر العبد، و10 في رمانة، و3 فى الشيخ زويد، و ٢ الحسنة، وساحة بمدينة نخل وساحة فى القسيمة بوسط سيناء .

وشارك اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، المئات من أهالى مدينة العريش،صلاة العيد وأداها فى ساحة نادى ابوصقل بحى ضاحية السلام شرق مدينة العريش رافقه خلالها اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة العريش قيادات الجهاز التنفيذى وقيادات امنية.

وام المصلين الشيخ احمد الشريف وفى خطبته أكد على ضرورة التراحم والتلاحم ومواجهة الجميع لكل خطر يحيط بالوطن وإفشاء السلام بين جميع ابناء الوطن.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ مع الأهالي التهنئة بالعيد، وأعرب لهم عن امنيته بقضائهم ايام العيد فى سعادة بعد ان وضعت المحافظة كل امكانيتها فى حالة طوارئ ليكون احتفال هذا العيد متميزا.

كما أدى الآلاف من الأهالى بشمال سيناء صلاة العيد فى ساحات العريش بمناطق ساحة الخير والبركة بالمساعيد، والساحة الشعبية وسط المدينة، وساحة 6 اكتوبر، و ساحة عاطف السادات ، وساحة الريسة وأبو صقل وفى مناطق بئر العبد بساحات شباب بئر العبد، ورمانة والروضة والمساجد الكبرى بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل والقسيمة.