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الرئيس المالى يبحث مع وفد من البنتاجون تعزيز التعاون

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:22 م
الرئيس المالى يبحث مع وفد من البنتاجون تعزيز التعاون الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا
أ ش أ

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بحث الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا، فى العاصمة باماكو، مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) برئاسة وكيل وزارة الدفاع للشؤون الأمنية كاتى ولبرجير، تعزيز التعاون الثنائى.
ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية اليوم الأربعاء عن السفير الأمريكى فى مالي دينيس هانكين القول إن اللقاء - الذى حضره وزير الدفاع المالى الجنرال إبراهيم دمبلى - ناقش "التحديات التى تواجهها مالى والتدريب والمعدات اللازمة لمواجهتها".
وأكد السفير الأمريكى أن دعم الولايات المتحدة لمالى "كبير بالفعل من حيث المساعدة المباشرة، ولكن أيضا مع الأمم المتحدة وعملية برخان الفرنسية ومنطقة الساحل الخمسة".
وأضاف أن هذه الجلسة أتاحت الفرصة - أيضًا - لترى أن الأنشطة تتماشى جيدًا مع أولويات الحكومة المالية، مشيرا إلى أن "هناك تنسيقاً جيداً مع جميع شركائنا لأن التحديات كبيرة ومن الأفضل أن نعمل معًا".


مالى

إبراهيم بوبكر كيتا

البنتاجون

دينيس هانكين

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