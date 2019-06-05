الرئيس السنغالى: على "بى.بى.سى" أن تقديم أدلتها بشأن اتهام على صال بقضايا مالية

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دعا الرئيس السنغالى ماكى صال اليوم الأربعاء قناة (بى.بى.سى.) البريطانية إلى تقديم أدلتها بخصوص العشرة مليارات دولار التى ذكرت أن شقيقه على صال استحوذ عليها من ضرائب النفط السنغالى.

وقال الرئيس السنغالى - للصحفيين، بعد أدائه صلاة عيد الفطر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السنغالية الرسمية - إن السنغال بلد قانون وعلى من يوجه التهم أن يقدم الأدلة لإثبات تهمه (فى إشارة للقناة البريطانية).

وأضاف أنه "بالرغم من القوى الخارجية المزعزعة للاستقرار والمتمركزة فى الداخل؛ فإن هذه القضية ستحال للعدالة.. وإذا كان علينا أن نعاقب، فسوف نعاقب.. ومع ذلك فإننا لن نقبل الاتهامات الكاذبة.. لن أتوانى أبداً فى الحفاظ على سلامة الأراضى وسيادة البلد، وسيتم إعادة الحقيقة بشأن تهم الفساد الواردة فى الفيلم الوثائقى لهيئة الإذاعة البريطانية".

وذكرت (بى.بى.سى.) - فى وقت سابق - أن شركة نفط فرنسية حولت الضرائب المستحقة عليها لدولة السنغال إلى شركة خاصة تابعة لشقيق الرئيس السنغالى.