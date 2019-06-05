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"التنمية الصناعية" تبدأ إجراءات طرح 5 ملايين متر أرض للمستثمرين بمدينة السادات

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:00 ص
"التنمية الصناعية" تبدأ إجراءات طرح 5 ملايين متر أرض للمستثمرين بمدينة السادات أراضى _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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أول يوليو 2019 تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إجراءات طرح مساحة تتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين متر أرض صناعية، على المستثمرين أول يوليو 2019.

وكشف مصدر بالهيئة، أن الهيئة من المقرر أن تتسلم 5 ملايين متر من هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة السادات بالمنوفية، لتبدأ طرحها كأرض صناعية على المستثمرين ضمن خطة الهيئة لإتاحة أراضى مرفقة لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة طالبت المجتمعات العمرانية بتوفير 15 مليون متر تمهيدا لطرحهم على المستثمرين قبل نهاية العام الجارى، ضمن خطة الحكومة للوصول بإجمالى الأراضى المطروحة لـ 60 مليون متر بحلول 2020.

ووفقاً لآخر تعديلات على قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 العام الماضى، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد، فإن إقامة أى منطقة صناعية حق أصيل لها فقط، وهى جهة الولاية الوحيدة المسئولة عن الطرح الخاص بالأراضى الصناعية، ولا يحق لأى جهة غيرها التعامل على أى أراضٍ مخصصة للنشاط الصناعى فى كل المحافظات.

وأوضح المصدر، أن التنمية الصناعية خططت هذا العام لطرح 6 ملايين متر فى السادات و4 ملايين فى برج العرب بالإسكندرية ومليون متر شواغر، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بصورة مستمرة مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير مساحات الأراضى.

يشار إلى أن رئيس الوزراء أعلن فى 10 سبتمبر 2018 عن مقترح تشكيل لجنة تضم فى عضويتها نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثلاً عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب الأعمال، بهدف مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية.


هيئة التنمية الصناعية

اخبار الاقتصاد

المجتمعات العمرانية

طرح الاراضى

اراضى صناعية

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