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الأحوال المدنية تستخرج 794 ألف بطاقة رقم قومى و905 آلاف شهادة ميلاد خلال مايو

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:33 م
الأحوال المدنية تستخرج 794 ألف بطاقة رقم قومى و905 آلاف شهادة ميلاد خلال مايو الأحوال المدنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

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نجحت الأجهزة الأمنية، وخطة تطوير نظم قطاع الأحوال المدنية، بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى، مع استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل، وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت، فى تحقيق إصدار بطاقات الرقم القومى، حيث وصل العدد لـ "794570" بطاقة رقم قومى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية فى مجال إصدار الوثائق المميكنة، من إصدار 905442 شهادة ميلاد و92942 شهادة وفاة، و52594 قيد عائلى، وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار 3528 قيد وقائع ميلاد، و343 قيد وقائع وفاة، و609 ساقط قيد ميلاد و42 ساقط قيد وفــاة 500 قيد وقائع الزواج،  و514 قرارات تصحيح، و4943 وثائق مترجمة، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات  تم ضبط 3451 قضية.

 

 


قيد الوفاة

شهادة الميلاد

الرقم القومى

الاجهزة الأمنية

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