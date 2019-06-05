سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال داعشى مغربى فى برشلونة لاتهامه بتمويل الأنشطة الإرهابية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:45 م
اعتقال داعشى مغربى فى برشلونة لاتهامه بتمويل الأنشطة الإرهابية توقيف الداعشى المغربى فى إسبانيا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على داعشى فى سانتا كولوما دى جرامانيت بمقاطعة برشلونة، بعدما فر من المغرب خلال سبتمبر الماضى عقب تفكيك خلية مخصصة لتمويل الإرهاب فى طنجة، لاتهامه بالتورط فى تمويل الإرهاب وارتكاب جرائم مشتركة.
 
وبحسب صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، قالت الشرطة إن الارهابى يبلغ من العمر 30 سنة يحمل الجنسية المغربية، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من المغرب، لمشاركته فى جرائم الاندماج فى منظمة إرهابية وتهريب المخدرات.

وهرب الرجل المعتقل فى سبتمبر 2018، بعدما اعتقلت السلطات المغربية أعضاء خلية مُخصّصة لتمويل الأنشطة الإرهابية من خلال ارتكاب جرائم شائعة وتهريب المخدرات. وسمح تبادل المعلومات مع السلطات المغربية لوكلاء المكتب العام بالشرطة لمعرفة أن المعتقل دخل إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية فى نهاية العام.

وأُلقى القبض على المتهم أمس الثلاثاء، حيث كان مختبئًا فى سانتا كولوما دى جرامانيت، وجرى القبض عليه فى عملية للشرطة تديرها هيئة المحكمة رقم ثلاثة فى المحكمة الوطنية ومكتب المدعى العام. وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقل له تاريخ من الإرهاب فى المغرب، لدمجه فى مجموعة مُكرّسة لتسهيل حركة المقاتلين إلى العراق وسوريا.

 


اسبانيا

داعش

الارهاب

سوريا

التطرف

تمويل انشطة ارهابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعتقال مؤسس "داعش" فى الراشدية شمالى ببغداد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:17 م

واشنطن: "داعش" قد يعود إلى الساحة عبر "خلاياه النائمة" فى سوريا والعراق

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:00 ص

"هيومان رايتس ووتش" سلاح الإرهابيين فى وجه مصر.."حقوقية البرلمان": تحالف الشر وراء التقارير المسيئة للدولة المصرية..ومفكر إماراتى يوجه سؤالا للمنظمة المشبوهة: أين حقوق الإنسان التى تفجر أجساد داعش والإخوان

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:30 ص

"أطفال الدواعش صداع فى رأس بغداد".. أبناء أوروبا الشرقية يحتلون الحصة الأكبر.. قضاء العراق يقرر مصير أكثر من ألف طفل أجنبى خلفهم ‏‏داعش.. الأوربيون يطالبون بتسليم من تعود أصوله إليهم.. والعرب يتملصون من تسلمهم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:34 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم

شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم

طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30

طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30

دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة