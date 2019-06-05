اعتقال داعشى مغربى فى برشلونة لاتهامه بتمويل الأنشطة الإرهابية

وهرب الرجل المعتقل فى سبتمبر 2018، بعدما اعتقلت السلطات المغربية أعضاء خلية مُخصّصة لتمويل الأنشطة الإرهابية من خلال ارتكاب جرائم شائعة وتهريب المخدرات. وسمح تبادل المعلومات مع السلطات المغربية لوكلاء المكتب العام بالشرطة لمعرفة أن المعتقل دخل إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية فى نهاية العام.
وأُلقى القبض على المتهم أمس الثلاثاء، حيث كان مختبئًا فى سانتا كولوما دى جرامانيت، وجرى القبض عليه فى عملية للشرطة تديرها هيئة المحكمة رقم ثلاثة فى المحكمة الوطنية ومكتب المدعى العام. وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقل له تاريخ من الإرهاب فى المغرب، لدمجه فى مجموعة مُكرّسة لتسهيل حركة المقاتلين إلى العراق وسوريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة