اعتقال داعشى مغربى فى برشلونة لاتهامه بتمويل الأنشطة الإرهابية

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على داعشى فى سانتا كولوما دى جرامانيت بمقاطعة برشلونة، بعدما فر من المغرب خلال سبتمبر الماضى عقب تفكيك خلية مخصصة لتمويل الإرهاب فى طنجة، لاتهامه بالتورط فى تمويل الإرهاب وارتكاب جرائم مشتركة.

وبحسب صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، قالت الشرطة إن الارهابى يبلغ من العمر 30 سنة يحمل الجنسية المغربية، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من المغرب، لمشاركته فى جرائم الاندماج فى منظمة إرهابية وتهريب المخدرات.

وهرب الرجل المعتقل فى سبتمبر 2018، بعدما اعتقلت السلطات المغربية أعضاء خلية مُخصّصة لتمويل الأنشطة الإرهابية من خلال ارتكاب جرائم شائعة وتهريب المخدرات. وسمح تبادل المعلومات مع السلطات المغربية لوكلاء المكتب العام بالشرطة لمعرفة أن المعتقل دخل إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية فى نهاية العام.

وأُلقى القبض على المتهم أمس الثلاثاء، حيث كان مختبئًا فى سانتا كولوما دى جرامانيت، وجرى القبض عليه فى عملية للشرطة تديرها هيئة المحكمة رقم ثلاثة فى المحكمة الوطنية ومكتب المدعى العام. وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقل له تاريخ من الإرهاب فى المغرب، لدمجه فى مجموعة مُكرّسة لتسهيل حركة المقاتلين إلى العراق وسوريا.