إزالة المرارة تخفض خطر السكتة الدماغية فى مرضى "الحصوات".. اعرف التفاصيل

كتب بيتر إبراهيم

تشير الأبحاث السابقة إلى أن حصوات المرارة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ووجدت الدراسة الجديدة التى نشرت مؤخراً فى مجلة الجهاز الهضمي والكبد أن إزالة المرارة قد تساعد في تقليل هذا الخطر.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، فحص الباحثون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين 310712 مريض من تايوان يعانون من حصوات المرارة، وخضع نصفهم لعملية جراحية لإزالة المرارة.

وخلال فترة الدراسة التى استمرت من 2000-2012، أصيب 19096 بالجلطة الدماغية ممن لديهم حصوات المرارة ولم يخضعوا لعملية جراحية لإزالتها، كما أصيب 11913 مريض كان لديهم حصوات وتم إزالة المرارة بالجراحة.

وأوضح الباحثون أن خطر السكتة الدماغية كان أقل بنسبة 40٪ في المرضى الذين قاموا بإزالة المرارة، ولوحظ انخفاض هذا الخطر بغض النظر عن العمر أو الحالات الطبية الأخرى.

وأضاف الباحثون أنه يجب النظر في التدابير الوقائية للسكتة الدماغية لمرضى حصوات المرارة ، خاصة أولئك الذين يعانون من عوامل الخطر للسكتة الدماغية.