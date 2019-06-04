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وكالة إيطالية عن مشروع مصر لإنتاج المطاط الصناعى: الأول من نوعه فى أفريقيا

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:51 ص
وكالة إيطالية عن مشروع مصر لإنتاج المطاط الصناعى: الأول من نوعه فى أفريقيا مجمع ايثدكو للبتروكيماويات
كتبت فاطمة شوقى

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أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية مشروع إنتاج المطاط الصناعى فى مصر، واختيار شركة سايبم الإيطالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن تخصيص المشروع لإنتاج "البولى بيوتادايين" بمجمع ايثدكو للبتروكيماويات بالاسكندرية، وقالت إن هذا المشروع الاول من نوعه فى افريقيا بتكلفة استثمارية أكثر من 150 مليون دولار.

 

وأشارت الوكالة، إلى أن وزارة البترول المصرية قالت إنه تم اختيار شركة سايبم جنبا إلى جنب مع شركة بتروجيت المصرية الحكومية يتضمن المشروع بناء مصنع فى الإسكندرية.

 

وأوضحت أن المطاط الصناعى " البولى بيوتادايين " يدخل فى العديد من الصناعات منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء.


مصر

ايطاليا

المطاط الصناعى

افريقيا

سايبم الايطالية

اخبار الاقتصاد

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