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مياه بنى سويف: رفع حالة الطواريء ومتابعة الشكاوى خلال عيدالفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:36 م
مياه بنى سويف: رفع حالة الطواريء ومتابعة الشكاوى خلال عيدالفطر شبكات المياه - ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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اكد المهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف على رفع حالة الطوارئ  ودرجة الاستعداد القصوى فى المحطات والشبكات الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة ،  لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات ، استعداداً لعيد الفطر المبارك .

وشدد صحصاح خلال إجتماع عقده اليوم بمقر الشركة بمدينة بنى سويف العاصمة  مع مساعديه ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات و الأفرع ، على  متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125على مدار 24 ساعة  لحلها ، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفح بالشوارع أو جودة المياه.

وطالب صحصاح بضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات والمواقعة على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع  التابعة للشركة ،  وتواجد  رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

 

 


مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف

رفع حاله الطواريء

الشبكات والمحطات

جوده المياه

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