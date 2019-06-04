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محافظة الوادى الجديد تعلن عن 60 موقع للاستثمار الزراعى بالمحافظة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:23 م
محافظة الوادى الجديد تعلن عن 60 موقع للاستثمار الزراعى بالمحافظة الاراضى الزراعية- ارشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادى الجديد عن طرح 60 موقع متميز للاستثمار الزراعى فى عدة مراكز بالمحافظة أمام المستثمرين والشركات الزراعية بنظام المزايدة العلنية حيث يجرى الأراضى للإيجار بقصد التمليك، ويمكن سحب كراسات الشروط من صندوق استصلاح الأراضى بمدينة الخارجة .

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم أن المحافظة تتضمن عدد كبير من المساحات الصالحة للاستزراع والتى تنحصر فى عدة مراكز ويجرى طرحها فى مزايدات علنية أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعات زراعية تدعم المنظومة الزراعية بالمحافظة .

وأضاف الزملوط ان الوادى الجديد تشهد طفرة كبيرة فى دعم الاستثمار الزراعى وتقديم التيسيرات الكبيرة من أجل تنفيذ المشروعات الزراعية بجانب تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 2,5 مليون نخلة والتى تم تخصيص حوالى 200 ألف فدان لتنفيذها .

 

 


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