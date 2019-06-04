سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف شاركت وزارة البترول فى المشروعات القومية؟ أنفاق قناة السويس تتحدث

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:47 ص
كيف شاركت وزارة البترول فى المشروعات القومية؟ أنفاق قناة السويس تتحدث حقل غاز _ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية على استمرار قطاع البترول فى الاضطلاع بأداء دوره الوطنى من خلال المشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية وخطط التنمية التى تتبناها الدولة والقيادة السياسية والتى تُعد بداية جديدة لمصر نحو انطلاقة اقتصادية طموحة، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستسهم إيجابياً فى إعطاء دفعات قوية للاقتصاد المصرى وتحقق نقلة نوعية كبيرة، كما تضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة ، لافتاً إلى أن قطاع البترول كان أحد الشركاء الأساسيين فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية من خلال شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) أحد الأذرع الرئيسية لقطاع البترول فى تنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح، أن شركة بتروجت نجحت بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية فى فترات زمنية قياسية وبأعلى معايير الجودة والسلامة وبقيمة إجمالية 22 مليار جنيه ، ومن أهم هذه المشروعات التى شاركت فى تنفيذها مشروع إنشاء نفقى السيارات أسفل قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية الذى يُعد أحد أكبر المشروعات القومية والاستراتيجية للدولة وقام الرئيس السيسى بافتتاحه الشهر الماضى ويسهم فى الربط بين شرق وغرب مدن القناة وتم إنجازه فى وقت قياسى لم يتجاوز 3 سنوات رغم أن المتعارف عليه عالمياً فى تنفيذ الأنفاق يستغرق من 5 – 7 سنوات ، حيث قامت بتروجت بتنفيذ المشروع بالكامل بدءًا باستقبال وتجميع ماكينة الحفر النفقى بدقة وكفاءة عالية وقامت بأعمال الحفر النفقى بطول 8ر4 كم لكل نفق وعلى عمق 16 متر أسفل قناة السويس وبمعدل انجاز غير مسبوق للأنفاق المماثلة على مستوى العالم بشهادة الاستشارى العالمى للمشروع ، وفى ضوء هذا النجاح  تم إسناد مشروع ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى (2) السويس للشركة ويشمل مجال الأعمال تصميم وتوريد نفق سيارات بطول أكثر من 3 كم شاملاً الأعمال المدنية والميكانيكية وأعمال الكهرباء والأجهزة ، كما ساهمت فى تنفيذ مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس، وساهمت أيضاً فى المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس من خلال المشاركة فى إنشاء الرصيف البحرى بشرق بورسعيد بطول 500 متر وشمل مجال الأعمال تهيئة التربة من إحلال ودق الخوازيق بأعماق مختلفة تصل إلى 70 متر ، كما تشارك فى المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوامع لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع بعد نجاحها فى تنفيذ المشروع القومى لصوامع الغلال منذ بدايته ، وتشارك أيضاً فى تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات الوقود الاستراتيجى لصالح هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وتشمل أعمالها تصميم وتوريد وإنشاء وتجارب التشغيل للمستودعات شاملاً الأعمال المدنية والاكتروميكانيكية ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المبانى السكنية لضباط القوات المسلحة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.    

وأضاف أن مشاركة قطاع البترول فى تنفيذ هذه المشروعات القومية هو مبعث فخر واعتزاز لجميع العاملين بقطاع البترول واستمراراً للمساهمة الفعالة له عبر تاريخه فى المساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تسهم فى نهضة وتقدم وطننا العزيز مصر.


مصر

وزارة البترول

أنفاق قناة السويس

بتروجيت

المشروعات القومية

الاستثمارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف استعدت وزارة البترول لتنظيم "ايجبس 2020" بنسخته الرابعة؟ اللجنة المشكلة تجيب

الإثنين، 27 مايو 2019 10:32 ص

أبو طرطور بوابة العالم للفوسفات.. وزير البترول يوقع اتفاقية ترخيص استغلال الخام على مساحة 220 كم.. ومشروع إنتاج حامض الفسفوريك يعتمد على خام الفوسفات وطاقته الإنتاجية مليون طن سنويا. وباستثمارات مليار دولار

الإثنين، 06 مايو 2019 01:37 م

وزير البترول: دعم دولى للتعاون بمنطقة شرق المتوسط من خلال منتدى الغاز

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:46 ص

وزير البترول: تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد باستثمارات 2.3 مليار دولار.. ويؤكد: زيادة طاقات التكرير أولوية للوزارة.. مجمع إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز باستثمارات 1.9 مليار دولار

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:31 م

وزير البترول: انتهاء مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بداية 2020.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ30 من شهر رمضان المعظم

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ30 من شهر رمضان المعظم

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة