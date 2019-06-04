كيف شاركت وزارة البترول فى المشروعات القومية؟ أنفاق قناة السويس تتحدث

كتبت - مروة الغول

أكد مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية على استمرار قطاع البترول فى الاضطلاع بأداء دوره الوطنى من خلال المشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية وخطط التنمية التى تتبناها الدولة والقيادة السياسية والتى تُعد بداية جديدة لمصر نحو انطلاقة اقتصادية طموحة، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستسهم إيجابياً فى إعطاء دفعات قوية للاقتصاد المصرى وتحقق نقلة نوعية كبيرة، كما تضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة ، لافتاً إلى أن قطاع البترول كان أحد الشركاء الأساسيين فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية من خلال شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) أحد الأذرع الرئيسية لقطاع البترول فى تنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح، أن شركة بتروجت نجحت بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية فى فترات زمنية قياسية وبأعلى معايير الجودة والسلامة وبقيمة إجمالية 22 مليار جنيه ، ومن أهم هذه المشروعات التى شاركت فى تنفيذها مشروع إنشاء نفقى السيارات أسفل قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية الذى يُعد أحد أكبر المشروعات القومية والاستراتيجية للدولة وقام الرئيس السيسى بافتتاحه الشهر الماضى ويسهم فى الربط بين شرق وغرب مدن القناة وتم إنجازه فى وقت قياسى لم يتجاوز 3 سنوات رغم أن المتعارف عليه عالمياً فى تنفيذ الأنفاق يستغرق من 5 – 7 سنوات ، حيث قامت بتروجت بتنفيذ المشروع بالكامل بدءًا باستقبال وتجميع ماكينة الحفر النفقى بدقة وكفاءة عالية وقامت بأعمال الحفر النفقى بطول 8ر4 كم لكل نفق وعلى عمق 16 متر أسفل قناة السويس وبمعدل انجاز غير مسبوق للأنفاق المماثلة على مستوى العالم بشهادة الاستشارى العالمى للمشروع ، وفى ضوء هذا النجاح تم إسناد مشروع ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى (2) السويس للشركة ويشمل مجال الأعمال تصميم وتوريد نفق سيارات بطول أكثر من 3 كم شاملاً الأعمال المدنية والميكانيكية وأعمال الكهرباء والأجهزة ، كما ساهمت فى تنفيذ مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس، وساهمت أيضاً فى المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس من خلال المشاركة فى إنشاء الرصيف البحرى بشرق بورسعيد بطول 500 متر وشمل مجال الأعمال تهيئة التربة من إحلال ودق الخوازيق بأعماق مختلفة تصل إلى 70 متر ، كما تشارك فى المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوامع لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع بعد نجاحها فى تنفيذ المشروع القومى لصوامع الغلال منذ بدايته ، وتشارك أيضاً فى تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات الوقود الاستراتيجى لصالح هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وتشمل أعمالها تصميم وتوريد وإنشاء وتجارب التشغيل للمستودعات شاملاً الأعمال المدنية والاكتروميكانيكية ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المبانى السكنية لضباط القوات المسلحة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف أن مشاركة قطاع البترول فى تنفيذ هذه المشروعات القومية هو مبعث فخر واعتزاز لجميع العاملين بقطاع البترول واستمراراً للمساهمة الفعالة له عبر تاريخه فى المساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تسهم فى نهضة وتقدم وطننا العزيز مصر.