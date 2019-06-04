سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رئيس فنزويلا يجتمع بقادة الجيش مع تصاعد الأزمة السياسية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:14 ص
صور.. رئيس فنزويلا يجتمع بقادة الجيش مع تصاعد الأزمة السياسية نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كتب وكالات _ تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يسعى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، وقادة جيشة إظهار وحدتهم خلال صور بثتها وكالة رويترز للأنباء، سعيا لدحض مزاعم الولايات المتحدة والمعارضة عن استعداد القيادة العليا للقوات المسلحة للانقلاب عليه.

وأظهرت الصور، الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، مع وزير دفاعه وكبار القادة فى الجيش يجلسون على مائدة، وهذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها مادورو بالظهور بهذا الشكل منذ تفاقم الأزمة السياسية فى البلاد .

 

وكان مسئولون أمريكيون، قد قالوا إن القيادة العليا للجيش تجرى مناقشات مع المحكمة العليا وممثلين عن جوايدو حول إنهاء حكم مادورو، وهو ما قد يشمل ضمانات ببقاء قادة القوات المسلحة فى مناصبهم عند تشكيل حكومة انتقالية، وقال إليوت أبرامز المبعوث الأمريكى الخاص بفنزويلا إن مادورو لا يمكن أن يثق فى كبار قادة الجيش.

وقال لشبكة (في.بي.آي) الإعلامية يوم الأربعاء ”حتى عندما يقولون: ’أنا مخلص تماما يا سيدى الرئيس‘ لا يمكنه أن يعول على ذلك“، وأضاف ”الجميع تقريبا مشاركون فى الأمر، لذا على مادورو إدراك أن القيادة العليا ليست وفية له حقا وترغب فى التغيير“.

جانب من اللقاء مع قادة الجيش
جانب من اللقاء مع قادة الجيش

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

رئيس فنزويلا مع وزير دفاعه
رئيس فنزويلا مع وزير دفاعه

 

مادورو يجتمع بقادة الجيش
مادورو يجتمع بقادة الجيش

 

مادورو يصافح العسكريين
مادورو يصافح العسكريين

 

 


الرئيس الفنزويلى

فنزويلا

أخبار فنزويلا

قادة الجيش الفنزويلى

تصاعد الأزمة السياسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزمالك يهزم الأهلى 3/1 فى كرة اليد موسم 2018 /2019

الزمالك يهزم الأهلى 3/1 فى كرة اليد موسم 2018 /2019

علشان نعومة شعرك إليك مجموعة من الوصفات الطبيعية

علشان نعومة شعرك إليك مجموعة من الوصفات الطبيعية

نتيجة أولى ثانوي هتبسطكم.. التعليم تعقد مؤتمرا بعد عيد الفطر لإعلان نتائج الامتحانات.. وتؤكد: الطلاب استوعبوا النظام الجديد.. إلغاء الكتاب المطبوع العام المقبل.. وبدأنا تطوير المنظومة والبداية من رياض الأطفال

نتيجة أولى ثانوي هتبسطكم.. التعليم تعقد مؤتمرا بعد عيد الفطر لإعلان نتائج الامتحانات.. وتؤكد: الطلاب استوعبوا النظام الجديد.. إلغاء الكتاب المطبوع العام المقبل.. وبدأنا تطوير المنظومة والبداية من رياض الأطفال

دار الإفتاء الليبية تتراجع بعد صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء الليبية تتراجع بعد صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

اعرف ثمن السيارة التى ستقل ترامب خلال زيارته للندن.. رقم خيالى

اعرف ثمن السيارة التى ستقل ترامب خلال زيارته للندن.. رقم خيالى

علشان تتخلصى من رائحة قدميك الكريهة ..الحل×3 وصفات طبيعية

علشان تتخلصى من رائحة قدميك الكريهة ..الحل×3 وصفات طبيعية

صور.. حصاد شهر الخير.. ضربة قاصمة للإرهاب بتسلم "عشماوى".. درجات الحرارة وصلت 50.. عودة الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية.. "كوبرى تحيا مصر" تحفة هندسية فى روض الفرج.. "مو صلاح" يفوز بدورى أبطال أوروبا

صور.. حصاد شهر الخير.. ضربة قاصمة للإرهاب بتسلم "عشماوى".. درجات الحرارة وصلت 50.. عودة الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية.. "كوبرى تحيا مصر" تحفة هندسية فى روض الفرج.. "مو صلاح" يفوز بدورى أبطال أوروبا

تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن

تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

روحية تشق طريق النجاح بعدما ذاقت مرارة الجهل.. حصلت على مؤهل متوسط عقب محو أميتها بسوهاج.. عانت كثيرا ولم تحصل على درس خصوصي.. وتؤكد: أتمنى تعليم الفتيات بالقرى والنجوع لأن العلم نور والجهل ظلام.. "فيديو وصور"

روحية تشق طريق النجاح بعدما ذاقت مرارة الجهل.. حصلت على مؤهل متوسط عقب محو أميتها بسوهاج.. عانت كثيرا ولم تحصل على درس خصوصي.. وتؤكد: أتمنى تعليم الفتيات بالقرى والنجوع لأن العلم نور والجهل ظلام.. "فيديو وصور"

الوجه الآخر لعاصمة الإبداع.. شوف أكوام القمامة فى لوس أنجلوس واعرف مصدرها

الوجه الآخر لعاصمة الإبداع.. شوف أكوام القمامة فى لوس أنجلوس واعرف مصدرها

مرتضى منصور يستعين بفيديو رش مياه: "طارق العشرى عمل سحر قبل الماتش"

مرتضى منصور يستعين بفيديو رش مياه: "طارق العشرى عمل سحر قبل الماتش"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة