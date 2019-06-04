سقوط 4 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة داخل توك توك بمدينة بدر

ألقى رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة اثناء استقلالهم توك توك فى مدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة بدر، من ضبط 4 عناصر إجرامية سبق إتهام إثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم، وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتين لذات العيار- 600 جرام من مخدر الحشيش- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.