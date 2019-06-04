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سقوط "فرج مصانع" أشهر مروج للهروين فى قبضة أمن الإسماعيلية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:29 م
سقوط "فرج مصانع" أشهر مروج للهروين فى قبضة أمن الإسماعيلية حبس -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالإسماعيلية من القبض على اخطر مروج للهيروين بالظهير الصحراوى بمنطقة السحر والجمال على طريق القاهرة الإسماعيلية، وبحوزته سلاح نارى "بندقية الية" و25 طلقة من ذات العيار و2 خزينة لذات السلاح.
 
وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط ادارة البحث الجنائى مفادها قيام أحد الأشخاص يحمل اسم "فرج مصانع" بعلانيته الاتجار المسلح فى مخدر الهيروين بالظهير الصحراوى بمنطقة السحر والجمال على طريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوى.
 
وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام بالإسماعيلية من ضبطه، وتبين أنه المتهم "سلامة.ح.س" شهرته "فرج مصانع" 31 عامًا عاطل مقيم رأس سدر جنوب سيناء بحوزته سلاح نارى "بندقية آلية" و25 طلقة من ذات العيار و2 خزينة لذات السلاح المضبوط.
 
وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 
 

امن الاسماعيلية

سلاح نارى

فرد خرطوش

فايد

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