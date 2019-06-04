رئيس مالاوى يعرب عن تقديره لجهود الرئيس السيسى فى دفع العمل الأفريقى المشترك

(أ ش أ)

أعرب رئيس مالاوى آرثر بيتر موتاريكا، عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى، والجهود التى يبذلها لدفع العمل الأفريقى المشترك، والدفاع عن الاستقلال السياسى والاقتصادى للقارة، مؤكدا دعمه التام لأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مالاوى مع السفير المصرى حسن شوقى فى مالاوى - على هامش حفل تنصيب الرئيس موتاريكا، لفترة رئاسية ثانية للبلاد، وذلك بعد إعادة انتخابه فى الحادى والثلاثين من مايو الماضى .



وأكد رئيس مالاوى أنه يتطلع للقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى أقرب وقت ممكن، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف أُطرها السياسية والاقتصادية والتجارية.



وأشاد ببرامج "بناء القدرات " التى تقدمها مصر للكوادر المالاوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



ومن جانبه ، قدم السفير المصرى التهنئة إلى رئيس مالاوى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبديا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات المصرية - المالاوية على كافه الأصعدة.