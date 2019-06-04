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حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم صديقهم بقليوب

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:26 م
حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم صديقهم بقليوب جرائم القتل - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر أحمد الإمبابى، مدير نيابة قليوب، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها حبس ثلاثة أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بقتل صديقهم، سائق توك توك، وإلقاء جثته وسط زراعات التين بالخانكة.

كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وتلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا من "ر ح ع" سائق بغياب نجله "ب ر ح" 14 سنة سائق توك توك عقب خروجه للعمل على مركبة التوك توك خاصته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابه، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالحادث، وقرر تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الحادث بإشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى ورئاسة العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، حيث وردت معلومات لضباط فريق البحث مفادها قيام كل من م ع عاطل "جار المتغيب "وع م ا" حلاق، و"ع ر س" عامل معمارى "صديقى المتهم الأول" بمرافقة المتغيب واستقلال مركبة التوك توك خاصته فى وقت معاصر لاختفائه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على استدراج المجنى عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته، وفى سبيل تنفيذ ذلك قام المتهم الأول الذى تربطه به علاقة صداقة وجيرة بطلب توصيله بمركبة التوك توك إلى مدينة العبور لقضاء بعض مستلزمات زفاف شقيقته ولدى وصولهم لمنطقة أبوزعبل – دائرة مركز الخانكة استقل معهما المتهمان (الثانى والثالث) المركبة، بحجة التوجه معهما لمدينة العبور وحال وصولهم لمنطقة العكرشة دائرة مركز الخانكة، وأثناء سيرهم بناحية أرض التين، قام المتهم الأول بخنق المجنى عليه باستخدام شال قماش أعده سلفاً وأجهز عليه عقب ذلك باستخدام سلاح أبيض مطواة وطعنه فى الرقبة وأخرى بالظهر حتى وافته المنية، وقاموا بالتخلص من الجثة بإلقائها وسط زراعات التين بذات المنطقة وتولى المتهم الثالث قيادة مركبة التوك توك وفروا هاربين.


الخانكة

جثة سائق

قليوب

مدير امن القليوبية

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