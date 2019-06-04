سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

حبس صاحب مكتب طباعة يزور الأوراق والأختام فى الموسكى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:04 ص
حبس صاحب مكتب طباعة يزور الأوراق والأختام فى الموسكى تزوير-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الموسكى، حبس صاحب مكتب زنكوغراف بالموسكى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع أختام وأكلاشيهات لتزوير مستندات ومحررات رسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .

 

وأشارت النيابة، إلى أن  معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام أحد الأشخاص صاحب مكتب زنكوغراف فى الموسكى، بمزاولة نشاط غير مشروع  فى مجال تقليد الأختام، والأكلاشيهات وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة، لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه حال تواجده بمحل عمله، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر بمشتملاته  يحوى  العديد من صور ونماذج لأختام ومستندات و 12 خاتم وأكلاشيه منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وجميعهم "مقلدين"، بمواجهته إعترف بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تزوير مستندات

عقوبه التزوير

مستندات مزوره

جرائم التزوير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية لبيعها للمواطنين

الإثنين، 20 مايو 2019 08:00 م

ضبط موظف بكفر الشيخ لتزويره المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية

الأربعاء، 15 مايو 2019 03:41 م

السجن المشدد 5 سنوات لموظف متهم بتزوير محررات رسمية لقطعة أرض بالمطرية

الأربعاء، 15 مايو 2019 03:38 م

القبض على شخص يزور محررات رسمية لراغبى الهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 15 مايو 2019 12:00 م

القبض على شخص يزور المحررات الرسمية لبيعها للمواطنين فى المنيا

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:28 ص

جنايات القاهرة تقضى بسجن ربة منزل سنة مع الشغل لتزوير محررات رسمية

السبت، 11 مايو 2019 02:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

جميع أهداف الإثنين من ملاعب العالم

جميع أهداف الإثنين من ملاعب العالم

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة