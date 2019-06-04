حبس صاحب مكتب طباعة يزور الأوراق والأختام فى الموسكى

كتب سليم على

قررت نيابة الموسكى، حبس صاحب مكتب زنكوغراف بالموسكى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع أختام وأكلاشيهات لتزوير مستندات ومحررات رسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .

وأشارت النيابة، إلى أن معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام أحد الأشخاص صاحب مكتب زنكوغراف فى الموسكى، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد الأختام، والأكلاشيهات وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة، لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه حال تواجده بمحل عمله، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوى العديد من صور ونماذج لأختام ومستندات و 12 خاتم وأكلاشيه منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وجميعهم "مقلدين"، بمواجهته إعترف بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.