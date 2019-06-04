حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويستمر الطقس حاراً نسبياً إلى حار في معظم المناطق بالأخص في الاغوار والبحر الميت والعقبة، بينما يكون الطقس معتدلاً في المناطق الجبلية العالية، وتظهر تشكيلات من السُحب المتوسطة والعالية في العديد من المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة ، تنشط أحياناً مع ساعات العصر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً بوجهٍ عام يُصبح لطيفاً مع ساعات الليل المتأخرة في المناطق الجبلية، وتظهر تشكيلات من السُحب المتوسطة والعالية في العديد من المناطق. مع احتمالية لهطول زخات محلية خفيفة من الأمطار بالأخص في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة الى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو صيفي معتدل نهاراً ومنعش في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تبقى غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.