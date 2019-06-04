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تعرف على 4 طرق للتقاضى أمام المحكمة الدستورية العليا

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:27 م
تعرف على 4 طرق للتقاضى أمام المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

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يعتبر إجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية العليا، مختلفة تماما عن إجراء أقامت الدعاوى أمام أى جهة قضائية أخرى، حيث لا يجوز لأى شخص رفع دعوى مباشرة فى الدستورية ولكن هناك طرق حددها قانون المحكمة لإتباعها فى التقاضى أمامها.

 

 ورغم أن إجراءات إقامة الدعوى بالدستورية مختلفة عن باقى المحاكم إلا أن الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

 

 وحدد القانون إجراءات التقاضى بأن تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عن طريق:

طريقة الإحالة: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.

 

طريقة الدفع: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

 

طريقة مباشرة: لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.

 

وكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع.

 

عن طريق وزير العدل: يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه.


المحكمة الدستورية العليا

طرق التقاضى بالدستورية

إجراءات التقاضى بالمحكمة

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