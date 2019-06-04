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تعرف على أسباب شهرة مطار لوكلا ووصفه بالأخطر على مستوى العالم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:36 ص
تعرف على أسباب شهرة مطار لوكلا ووصفه بالأخطر على مستوى العالم مطار لوكلا
كتب هانى عثمان

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اكتسب مطار لوكلا فى نيبال شهرة عالمية لسببين، الأول أنه الأخطر على مستوى العالم فى عملية هبوط الطائرات لوقوعه بين الجبال، علما بأنه يضم مدرج واحد بطول 527 مترا، والسبب الثانى أنه يعتبر فى كثير من الأحيان نقطة الانطلاق والبداية للراغبين فى تسلق قمة جبل ايفرست.

ولخطورة الهبوط فى مطار لوكلا الذى يعرف باسم تنزينج هيلارى وضعت هيئة الطيران المدنى فى جمهورية نيبال شروطا أمام الطيارين منها أن يكون الطيار له خبرة لا تقل عن 100 ساعة فى الإقلاع والهبوط من المدارج الصغيرة.

واشترطت هيئة الطيران المدنى فى نيبال، أن يكون الطيار له 10 رحلات على الأقل فى هذا المطار رفقة مدرب طيران محترف، علما بأن الرحلات بين مطارى لوكلا وكاتماندو العاصمة النيبالية تقلع فى النهار فقط فى ظروف جوية معينة وليس فى أى وقت.

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مطار لوكلا

اخطر مطار فى العالم

نيبال

ايفرست

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