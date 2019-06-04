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تعرف على أبرز الأماكن لقضاء إجازة العيد بمحافظة أسيوط

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على أبرز الأماكن لقضاء إجازة العيد بمحافظة أسيوط احتفالات المصريين بالعيد - أرشيفية
اسيوط محمود عجمي

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أنهت محافظة أسيوط، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتجهيز الحدائق والمنتزهات والعبارات النهرية بالمحافظة لاستقبال الأسر والشباب للاحتفال بالعيد، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل على مدار اليوم متصلة بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها خلال أيام العيد.

"اليوم السابع" يستعرض أبزر الأماكن لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بأسيوط

1- مرسى المراكب النهرية بأسيوط

يعد مرسى المراكب النهرية بمحافظة أسيوط، قبلة المواطنين خلال الاعياد والمناسبات والإجازات لقضاء أوقاتهم على ضفاف نهر النيل وأنغام الـ"DJ" فى رحلة تستغرق نصف ساعة، تنطلق من حديقة الفردوس بمدينة أسيوط وحتى قناطر أسيوط ثم العودة إلى كوبرى أسيوط العلوى.

2- حديقة الحيوان بمركز أبوتيج

تعتبر حديقة الحيوان بمركز أبوتيج قبلة المواطنين خلال الأعياد والمناسبات والإجازات لقضاء أوقاتهم، وذلك لاحتوائها على العديد من الحيوانات وقربها من نهر النيل، وموقعها المتوسط بين المراكز المجاورة وصدفا وساحل سليم والبداري.

3- حديقة الفردوس بمدينة أسيوط

تعد حديقة الفردوس بمدينة أسيوط، من أشهر المتنزهات العامة والتى يحرص الأهالى والشباب والأطفال على قضاء أوقات الإجازات والمناسبات والأعياد بداخلها، وذلك لموقعها المتميز وإطلالها على نهر النيل، كما أن رسوم دخول للحديقة للتذكرة الواحدة لا تتجاوز الـ2جنيه.

4- الحديقة الدولية بمركز أسيوط

تعد الحديقة الدولية بقرية بنى غالب التابعة لمركز أسيوط، واحدة من أكبر الحدائق العامة بالمحافظة والتى تخدم قرى مركز أسيوط والمناطق المجاورة، حيث تم تطويرها ورفع كفاءتها لاستقبال المواطنين خلال الأعياد والمناسبات والإجازات.

5- النوادى والفنادق العائمة بمدينة أسيوط

يوجد العديد من الفنادق العائمة والنوادى التى تستقبل المواطنين لقضاء أوقات الإجازات والمناسبات والأعياد بداخلها، منها نادى ضباط الشرطة ونادى ضباط القوات المسلحة بمركز الفتح، ونادى المهندسين بمنطقة الوليدية، ونادى أعضاء هيئة التدريس أمام مبنى الجامعة القديمة، ومرسى أسيوط السياحى شارع الثورة كورنيش النيل، ومرسى حورس السياحى شارع الثورة أمام المعهد الدينى الأزهرى، ونادى العاملين بالإدارة المحلية المحافظة أمام مبنى الجامعة القديمة،، ونادى أسيوط الرياضى بمنطقة الوليدية والفنادق العائمة بشارع كورنيش النيل.

6- ممشى أهل مصر السياحي

أعلنت محافظة أسيوط، عن فتح الممشى السياحى "ممشى أهل مصر" الذى يمتد بطول 600 متر على الترعة الإبراهيمية بجوار كوبرى 25 يناير بمدينة أسيوط، بالمجان أمام جموع المواطنين خلال أيام العيد.


أسيوط

حديقة الفردوس

الحديقة الدولية

عيد الفطر

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